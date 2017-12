Costa Rica: por falta de servidor, Detran atrasa vistorias veiculares; vereadores cobram providências

Por meio de indicações, os vereadores de Costa Rica-MS identificam as demandas dos moradores e levam as necessidades da população ao conhecimento dos órgãos públicos competentes, no legítimo exercício da função de representantes dos interesses da sociedade.

Neste aspecto, todos os vereadores costarriquenses assinaram em conjunto a indicação n° 204/2017, encaminhada para o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), Roberto Hashioka Soler. Na indicação, os edis cobram a disponibilização de um servidor para atuar na agência local do DETRAN em Costa Rica, como vistoriador.

Segundo o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), a agência perdeu o funcionário responsável pelas vistorias veiculares. Com isso, um servidor da agência do Detran de Figueirão é quem está realizando o serviço.

“O vistoriador de Figueirão precisa se deslocar até Costa Rica para realizar o serviço de inspeção de automóveis. Como o funcionário está atuando em dois municípios, ele não efetua vistorias diariamente em nossa cidade, o que tem provocado atrasos e transtornos para os proprietários de veículos que necessitam de atendimento na agência local do Detran”, contou Juvenal.

O vereador Artur Delgado Baird (PSC) é o autor da indicação n° 203/2017, na qual ele solicita a construção de um quebra-molas na rua Dourado, em frente ao n° 240, e outro no encontro da rua Dourado, com a rua Jaú, ambos no bairro Jardim Afonso. O pedido foi encaminhado para o Executivo Municipal.

Em conjunto, os vereadores Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), Rosângela Marçal Paes (PSB), e Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), assinaram a indicação n° 202/2017, onde os três parlamentares pedem que o Governo Municipal realize o recapeamento asfáltico da rua Antônio Bocalan, no bairro Vila Nunes.

E o vereador Tonin Félix também é o autor da indicação n° 201/2017. Nela, o parlamentar pede a disponibilização de um técnico de enfermagem para acompanhar os pacientes mais críticos que fazem hemodiálise na cidade de Paranaíba-MS.

“A distância percorrida é de 540 km, somando a ida e a volta, e principalmente na volta os pacientes passam mal com o efeito do tratamento e alguns chegam a desmaiar, vomitar, sentir tonturas e outros sintomas. Quero lembrar que este é um pedido dos pacientes e familiares, que estão sendo atendidos pelo centro de hemodiálise daquele local. Saúde de excelência no Brasil é difícil, mas de qualidade em Costa Rica é possível. Por esse motivo apresento a seguinte proposta na indicação”, justifica o vereador. No começa de novembro, Tonin Félix viajou a Paranaíba para acompanhar de perto como é feito o atendimento dos pacientes costarriquenses que são submetidos ao procedimento de hemodiálise no Instituto de Nefrologia de Paranaíba (INEPAR), órgão conveniado com a Secretaria Municipal de Saúde de Costa Rica (Leia a notícia clicando aqui).

Todas as indicações citadas nesta matéria foram apresentadas e defendidas pelos respectivos autores durante a 41ª sessão ordinária da Câmara em 2017, realizada na segunda-feira (04/12).

Ademilson Lopes/Diretor-Geral da Câmara

