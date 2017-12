Com a presença dos Bispos e diversas autoridades foi inaugurada a Matriz Nossa Senhora Rainha do Céu

A comunidade católica de Chapadão do Céu ganhou nesse final de semana um dos mais modernos e belos templos, com a inauguração da Matriz Nossa Senhora Rainha do Céu.

Foram 06 anos de longa espera, e um gastos em mais de R$ 5 milhões, para a dedicação do novo templo da Matriz, que é um dos mais belo de todo o sudoeste goiano.

Mais de 1.500 pessoas participaram da cerimônia de inauguração, que contou com a presença Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre MG, Dom José Luiz Majella Delgado , do bispo Emérito de Jataí (GO), Dom Aloísio Hilário de Pinho, além do Vigário Geral Padre Monsenhor Vicente Duarte e Padres de Jatai, Costa Ria, Chapadão do Sul, Santa Rita do Araguaia e outros do País da Índia, que vieram compartilhar esse momento com o Padre Jacó.

Entre as autoridades, a presença do Prefeito de Chapadão do Céu, Rogério Pianezzola, do Prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, de vereadores, pastores evangélicos, pastorais das cidades de Chapadão do Sul e Jatai.

Foram cumpridos todos os ritos de dedicação do templo, a cerimônia teve início na entrada principal da Igreja, onde o bispo Dom José Luiz Majella Delgado, recebeu a chave e o livro de registro das atas e repassou ao Padre Jacó, que abriu as portas para seus fiéis e Servos de Deus.

Foram mais de 04hs00 de cerimônia de missa, cumprindo todos rituais, da benção do altar, das cruzes, da sala de eucaristia e todo o prédio da Matriz. Houve também homenagens aos bispos e padres, que fizeram uso da palavra elogiando a beleza da nova Igreja de Chapadão do Céu.

Logo após a celebração da Santa Missa, foi realizado um grande churrasco ao lado da Matriz.

