Casal fica gravemente ferido após incêndio em fazenda de Costa Rica e são transferidos para Campo Grande

No domingo (10), no final da tarde, a Policia Civil de Costa Rica recebeu a informação de que uma casa teria pego fogo na parte da manhã na Fazenda Furnas do Paulo Andrade, em Baús.

De acordo com informações do Delegado da Policia Civil, Dr. Alexandro, o gerente da fazenda relatou que teve conhecimento de que o casa estaria pegando fogo, após ter sido iniciado na dispensa.

Quando chegou no local, o gerente encontrou o caseiro R.V.M., de 23 anos e F.A.C.A., de 36 anos com os corpos queimados devido o incêndio.

Prontamente, ambos foram encaminhados a Fundação Hospitalar e depois levados até Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos e queimaduras múltiplas pelo corpo.

O GTO foi até o local para pegar mais informações, e lá por meio dos vizinhos, ficou sabendo que o casal havia discutido em uma ocasião anterior, mas que no dia do incêndio ninguém ouviu briga, apenas pedidos de socorro. No local tinha algumas tampas de garrafa, o que sugere o consumo de bebida alcoólica. Mas a polícia não garante que isso possa ter motivado a ação.

No hospital, os investigadores conversaram com as vítimas que relataram que houve uma briga no dia, mas o motivo do incêndio seria porque a mulher deixou derramar álcool no chão, e como ela fumava próximo ao produto, uma bituca teria caído no local, fazendo com que o fogo se alastrasse por toda a casa, negando aos policiais que houve uma natureza criminosa.

O SIG está apurando as causas e a natureza do incêndio, sendo ela criminosa ou acidental.

Em entrevista ao MS Todo Dia, o Delegado da Policia Civil, Dr. Alexandro diz que não há uma definição clara sobre o assunto, e que pessoas estão sendo ouvidas a fim de buscar uma solução.

No momento que a policia civil foi informada, quem estava de plantão era o Delegado Danilo Mansur, de Chapadão do Sul, visto que o Dr Alexandro estava em viagem á trabalho em Campo Grande/MS.

Fonte: MS Todo Dia

