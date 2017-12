Alcinópolis recebeu cerca de 300 idosos em 4º Encontro Regional

Alegria e a diversão tomaram conta do Salão Paroquial no último sábado, 09 de dezembro, onde aconteceu o 4º Encontro Regional de idosos de Alcinópolis. O evento foi promovido pela Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e contou a com presença de aproximadamente 300 pessoas de Alcinópolis, Costa Rica, Figueirão, Coxim e até mesmo de Mato Grosso.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado da primeira-dama, Ana Lucia de Assis, que na oportunidade trabalhou como voluntária no evento, falou da satisfação em ver a concretização do Encontro e a alegria no olhar dos participantes. “Mesmo com a crise não podíamos deixar de realizar este momento tão especial para nós e para os nossos idosos. E depois de muito trabalho e algumas dificuldades ver o evento acontecendo com qualidade foi extremamente gratificante. Ano que vem teremos mais”, garantiu o prefeito.

Dalmy lembrou que nada seria possível sem o empenho e dedicação de todos os envolvidos com a organização do evento. “Obrigado a toda a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e, inclusive, aos voluntários que dedicaram o seu dia para tornar o dia de outras pessoas especial. O trabalho em conjunto sempre será garantia de sucesso”, encerrou.

A Vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan, reforçou a fala do prefeito agradecendo a toda a sua equipe e os voluntários que não mediram esforços para realizar um evento marcante e agradável. “Na pessoa da coordenadora Nilma quero agradecer imensamente as equipes do CRAS, CREAS, CACA, Conviver e órgão Gestor por todo empenho e dedicação para realização do 4° Encontro. Estendo ainda meu sentimento de gratidão a todos os voluntários que se colocaram a disposição do nosso evento”, ressaltou.

A coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade de Alcinópolis, Nilma Nogueira Amorim, enfatizou que o evento foi um sucesso e que todo cansaço para a realização do encontro deu lugar a alegria. “Ver que no final deu tudo certo e que nossos idosos ficaram muito satisfeitos nos fez ver que valeu a pena”, disse a coordenadora.

Os gestores agradeceram ainda a parceria com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e todos aqueles que trabalharam no bar do evento.

*Assessoria de Imprensa

Comentários