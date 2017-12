Motorista invade pista e provoca acidente na MS 306

Segundo testemunhas, Tiago Mendes Silva, foi responsável por provocar um acidente por volta das 14hs30, na rodovia MS 306, cerca de 70 km de Chapadão do Sul.

O acidente ocorreu na região conhecida como Posto das Morangas. Contam os carreteiros que presenciaram o acontecido, que acusado, vinha sentindo Cassilândia/Chapadão, em um Fiat Pálio Preto, placas HTC 7046, Chapadão do Sul, quando invadiu a pista contraria e colidiu de frente com uma Hilux.

Um motorista de um bitrem, disse que conseguiu desviar e evitar a colisão. A mesma sorte não teve, o senhor Sebastião Batista Macedo,72 anos, que teve a sua Hilux, branca, placas, QBG 5739 de Alto Taquari- MT, atingida de frente pelo Pálio. Com a colisão, o motorista da Hilux, perdeu a direção capotou e caiu no acostamento. Sebastião teve apenas escoriações pelo corpo e estava lúcido e recusou atendimento dos Bombeiros. Juntamente com ele, estava José de Souza, que sofreu fratura na perna e várias escoriações pelo corpo.

Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros e da Cruz Vermelha, o motorista do Pálio, apresentava sintomas de embriagues e ele chegou a confessar que estava bebendo em um bar.

As duas vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

