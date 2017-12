Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Melhorias no setor profissional, social, favoráveis amizades, ótimos negócios e espetacular estado de saúde. Dia bom para distrair-se. A sua energia continua em alta, propiciando-lhe um pico sensual, que não passará despercebido perante a pessoa amada.

TOURO – Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje. Tome cuidado também com os inimigos e opositores, pois estes estarão prontos a prejudicá-lo em algum sentido. Bom, porém as pesquisas. Em relação à saúde, você passa por uma fase de pouca energia.

GÊMEOS – Prosperidade em todos os negócios que estão relacionados com metais, cobres, ferros e derivados. Sucesso em novas amizades e na mudança de residência ou de emprego. Dia de bom astral para você. Os seus sonhos se tornam mais práticos, sempre em conformidade com os seus projetos.

CÂNCER – Influxos bons para a sua vida em conjunto com outras pessoas no seu trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia para promover a sua elevação em todos os sentidos.

LEÃO – Dia um tanto quanto agitado para você, mas, para que tudo saia bem deverá tomar uma atitude inteligente e procure evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso ao sexo oposto. Pode viajar a negócios.

VIRGEM – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você neste dia que tem tudo para ser bom. Mas evite estragar tudo por causa do orgulho pessoal exagerado. Não se iluda com que a pessoa amada possa lhe dizer.

LIBRA – Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar neste dia, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será reconhecida e recomendada por alguém.

ESCORPIÃO – Com algum esforço, maiores serão suas chances de sucesso profissional e social. Bom para o amor. Com a posição de Mercúrio, você está mais ansioso por experimentos intelectuais; e, se tiver de viajar a negócios pode esperar bons resultados.

SAGITÁRIO – Dia muito bom para fazer novas experiências psíquicas ou para assinatura de contratos. Bom também para as diversões e para a vida sentimental. Você continua passando por cima de tudo que se refira a um envolvimento romântico.

CAPRICÓRNIO – Momento em que terá forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto às mais altas personalidades. O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende no trabalho. Você continua preferindo não se sentir preso a nada que possa vir a ser convencional.

AQUÁRIO – Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas será bem sucedido. Êxito religioso. Profissionalmente, a sua seriedade deve levá-lo a outras considerações que nunca levou em conta.

PEIXES – Dia em que se não precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Êxito social e tranquilidade na vida romântica.

