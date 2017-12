Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

José Augusto fica furioso com Fernão e o expulsa da Quinta. Lucinda simula tranquilidade quando Inácio afirma que se apresentará no evento da rádio. Inácio visita Lucerne na cadeia. Artur entrega a Maria Vitória os convites para a Noite do Chorinho. Vicente pensa em Maria Vitória. José Augusto descobre que não há como anular o casamento de Tereza e vai à casa de Fernão para buscar a filha. Tereza afirma a José Augusto que deseja ficar com o marido. Moniz repreende Fernão por seu comportamento. José Augusto tem uma conversa séria com Delfina sobre Tereza.

PEGA PEGA

Lígia não gosta de saber que Antônia sabe sobre sua internação. Antônia percebe que Lígia não sabe da ligação de Maria Pia com Bebeth. Tânia se recusa a fiscalizar Dom para Sabine. Lourenço avisa a Eric que nada de suspeito foi encontrado no laptop de Maria Pia, mas continuará a fiscalizar os acessos da executiva na internet. Cíntia e Nelito conversam e decidem continuar sendo apenas amigos. Pedrinho procura Lígia para descobrir quem Athaíde está protegendo. Sabine visita Malagueta de surpresa, obrigando Maria Pia a se esconder da empresária.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Raquel se prontifica a analisar a situação do processo que interditou Clara e suspeita de irregularidades. Mariano vê Cleo nadando sem roupa na cachoeira e fica encantado. Mariano segue Cleo e se aproxima da neta de Mercedes. Cido pede mais dinheiro a Samuel. Tônia seduz Bruno. Nádia conta para Gustavo que jogou fora as pílulas de Tônia e quer que ela engravide de Bruno. Gael não gosta de ouvir quando Lívia chama Tomaz de filho. Gael pede a Aura não fale em Clara. Laerte escuta Duda falar que tem saudade de Dri e fica intrigado. Juvenal dá um urso de pelúcia para Estela. Caetana volta para o bordel e conta que desistiu de morar com a filha. Patrick comenta com Clara que Raquel é juíza em Palmas e que ela cuidará do processo.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários