SAAE: Em três anos de funcionamento autarquia dá um salto na reserva de água

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira, juntamente com a diretora do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Nayara Spindola Francisco assinou nesta quinta-feira, dia 07 de dezembro, com a empresa Hidrometal Saneamento e Construções, a ordem de serviço para a construção de base e reservatório metálico que armazena 100 mil litros de água.

A construção desse reservatório vai possibilitar o controle de água em períodos de crise hídrica, além de aperfeiçoar a distribuição de água.

O valor global da obra é de R$95.000,00(noventa e cinco mil reais), que serão pagos com recursos próprios da autarquia. O prazo máximo de execução da obra é de seis meses.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários