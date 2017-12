Policia Civil de Camapuã prende homem que matou com facadas vítima próximo ao Terminal Rodoviário

A Policia Civil de Camapuã identificou e prendeu Wellington Barbosa Gouveia, de 29 anos, mais conhecido por “Zé Pequeno” na tarde de quarta-feira (06) como o autor do Homicídio de Francisco Pereira dos Santos, de 59 anos, popular “Barba”, ocorrido na madrugada do mesmo dia, próximo a rodoviária de Camapuã.

Os investigadores identificaram “Zé Pequeno” como autor do crime, após ouvir mais de dez pessoas entre moradores de rua e usuários de drogas que frequentavam diariamente o imóvel onde “Barba” foi assassinado. Durante as oitivas várias das testemunhas apontaram “Zé Pequeno” como o autor das facadas que tirou a vida de “Barba”.

Segundo o auto de prisão em flagrante, no primeiro momento após ser preso pelos investigadores “Zé” negou a autoria do crime, mas durante o interrogatório com o Delegado de Polícia responsável pelo caso, o mesmo acabou confessando ter praticado o homicídio sem explicar a motivação.

Velho conhecido da Polícia e dono de uma ficha criminal extensa com crimes de Roubo, Tentativa de Homicídio, Lesão Corporal, Furtos, Tráfico de Drogas, Violência Doméstica entre outros, “Zé Pequeno” estava preso por ter cometido furtos a bares e havia saído da cadeia pública de Camapuã na sexta-feira (02) quando recebeu alvará de soltura da justiça.

Diante dos fatos “Zé Pequeno” foi autuado em flagrante pelo delegado Drº Leonardo Antunes Ballerini Fernandes por Homicídio Qualificado Mediante Emboscada e ficará preso à disposição da justiça até julgamento.

Entenda o Caso

Francisco Pereira dos Santos, de 59 anos, foi encontrado morto na madrugada de quarta-feira (06), próximo a rodoviária de Camapuã.

Santos foi encontrado esfaqueado, caído dentro da varanda de uma residência localizada na rua Manoel Alves Rodrigues, região central da cidade. Moradores de Rua foi quem encontraram o homem caído no local.

Eles chegaram ao local alcoolizados e pediram para um frentista de um posto de combustível acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém quando o socorro chegou ao local o homem já estava em óbito.

O local era frequentado pela vítima, que frequentemente ingeria bebida alcoólica com os moradores. Os policiais foram informados que ele morava a aproximadamente 300 metros de onde foi morto, em um galpão onde era guarda.

Santos foi atingido por uma facada na região da bacia. Os policiais estiveram na residência de outras pessoas, que também costumam frequentar o local e encontraram todos dormindo, também com sinais de embriaguez.

*Camapuã Mais

