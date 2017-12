Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1177ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 11/12/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 97/2017 Vereador Elton Silva

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde João Donha Nunes, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis o que segue:

– Escala de trabalho, incluindo os plantões, de todos os funcionário públicos que prestam serviço na rede municipal de saúde (hospital e ESF’s).

Requerimento nº 98/2017 Vereador Toninho Assunção

REQUEIRO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de

Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Existe a possibilidade de ser implantado estacionamento rotativo nas vias de maior movimento, no Centro da cidade?

Indicação nº 464/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando para que seja implantado um APP – Aplicativo – Portal do Aluno e Portal do Professor, na Rede Pública Municipal de Educação de nosso Município.

Indicação nº 465/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran, solicitando para que seja feito um estudo para a criação de um Projeto de construção de estacionamentos oblíquo 45º (quarenta e cinco graus), com ciclovias nos canteiros centrais das Avenidas que estão sendo asfaltadas em nosso Município.

Indicação nº 466/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a para que seja refeito os meios-fios onde estão quebrados em nosso Município.

Indicação nº 467/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando benfeitorias para o Assentamento Aroeira, tais como a disponibilização de internet e a instalação de um orelhão.

Indicação nº 468/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Púbicos Ivanor Zorzo, solicitando providências no sentido de realizar obras de captação de águas pluviais na Avenida Brasil Leste esquina com a Avenida Rio Grande do Sul.

Indicação nº 469/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudnei de Arruda Filho, solicitando providências no sentido de regulamentar o estacionamento na Avenida Dois esquina desde a Avenida Onze até a Rua Vinte e Três, no intuito de otimizar a utilização das vagas no local.

Indicação nº 470/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Vice Governadora, Rosiane Modesto e ao Deputado Estadual Rinaldo Modesto, solicitando esforços, no sentido de prover o aumento do efetivo da Polícia Militar, para nosso Município.

Moção de Congratulação nº 43/2017 Vereador Vanderson Cardoso

O Vereador Vanderson Cardoso da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que está subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, Moção de Congratulação a Banda Municipal de Chapadão do Sul, regida pelo Maestro Wanderlan, e composta por 52 integrantes, que consagrou-se campeã do 3° Festival Natalino de Bandas e Fanfarras de Rio Verde – GO no dia 2 do corrente mês, onde contou com a participação de mais de 6 bandas de Estados vizinhos.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 53/2017. Executivo que: “Altera a Lei Municipal n° 834/11 – Reestrutura a Política Municipal do Meio Ambiente – PMMA, complementa o Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental – SILAM, dispõe acerca do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA e do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA – e dá outras providências”.

– Veto Total ao Autógrafo nº 1277/2017. Vereador Anderson Abreu que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nos locais que especifica.”

– Projeto de Lei nº 54/2017. Executivo que: “Altera a Premiação Financeira de Incentivo, proveniente do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica – PMAQ/AB, no Município de Chapadão do Sul, revoga a Lei n° 1.064, de 15 de dezembro de 2015, e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nayara Santos Bristoti

Assessora Legislativa.

