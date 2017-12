Obrigado, servidor(a): Clari se aposenta após mais de 28 anos de serviço na Prefeitura de Chapadão do Sul

Fizemos uma viagem no tempo com a servidora Clari de Fátima Alievi, num bate-papo bem descontraído ela relatou-nos um pouco de sua vida pessoal e profissional e suas perspectivas para essa nova etapa que está a ponto de inaugurar.

Nascida no Paraná, em 04 de outubro de 1963, filha de agricultores, indica que teve, com seus quatro irmãos, uma infância simples no interior de uma cidadezinha chamada Planalto. Formou-se em técnica de Contabilidade e sonhava com a carreira de executiva, porém as oportunidades eram poucas e trabalhava como doméstica.

Tudo mudou quando, aos 24 anos, Clari e uma amiga vieram passar férias na promissora Chapadão do Sul e decidiram aqui ficar. “Existia muita oferta de serviço”, narra a servidora. Porém existiam também medos que precisavam ser vencidos, como a timidez e a saudade dos pais.

A princípio, arrumou serviço na empresa Adubos Trevo, e em 1989 começou a trabalhar pela Prefeitura, tendo sido cedida para a AGENFA, onde trabalhou por dez anos. Depois trabalhou por 14 anos na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento no setor de Contabilidade, e atualmente trabalha na Secretaria de Administração no Setor de Licitações e Contratos. São 28 anos e 7 meses de serviço dedicados a municipalidade.

Clari formou família em Chapadão do Sul, casou-se com Adolfo, e é mãe da Thaís e da Thaiane, que já estão cursando faculdade.

Neste exercício de rever sua vida para esta entrevista, Clari se deu conta de seu amadurecimento, da gratidão imensa que sente por tantos que a ajudaram em sua trajetória, do reconhecimento de suas debilidades e de como essas, com o passar dos anos foram se reconfigurando, até se transformarem por completo em atitudes mais humanas e generosas.

Clari está ciente de que está se aposentando, mas que ainda é uma pessoa jovem, cheia de saúde e vigor. Revela ter desejos de inicialmente dedicar-se apenas à sua família, como uma espécie de compensação pelo corre-corre da vida moderna que muitas vezes nos impede de fazermos as coisas como gostaríamos. Porém menciona projetos que já povoam sua mente para mais adiante.

Indagada sobre que mensagens gostaria de deixar aos colegas, pede que sempre se lembrem do que significa nossa profissão: “Servidor”, ressalta: nossa função é servir e devemos fazê-lo da melhor maneira possível: “Faça seu trabalho com amor!”.

Para os dirigentes, recomenda que se lembrem mais do poder do elogio, reconhecendo os talentos e os esforços de seus subordinados, pois muitas vezes uma palavra é suficiente para animar e motivar o trabalhador a dar o melhor de si.

O brilho nos olhos ao falar emocionada de suas lutas, conquistas, dos amigos, dos companheiros, de todas as batalhas, de quem ficou pelo caminho, e de quem está com ela até hoje é a certeza de que o esforço valeu a pena.

O dia 08 de dezembro de 2017 ficará marcado para sempre na história de Clari, seus colegas de trabalho, amigos e familiares, como o último dia de uma longa e grandiosa história de trabalho e dedicação na Prefeitura de Chapadão do Sul.

Texto: Ana Caroline Leviski e Jânia Alves de Araújo – Fotos: Arquivo Pessoal

