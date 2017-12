Moradores de Chapadão do Sul manobra para o mato após ser fechado por carreta na MS-306.

Duas pessoas da família Manholer estavam no Renault Symbol que saiu da pista na MS-306, nas imediações das Sete Placas, após serem fechados por uma carreta. Mateus Manholer (26 – Motorista) e Rayan Manholer (14) passam bem. Mateus reside no Aporé e veio a Chapadão do Sul resolver assuntos pessoais. O acidente aconteceu quando voltava para casa na tarde de hoje. Eles foram trazidos a Chapadão do Sul enquanto um guincho foi acionado para resgatar o veículo preso numa área de vegetação.

Mateus bateu com a cabeça, sofreu um pequeno corte no braço, mas passa bem. As fotos foram enviadas por um amigo da vítima do acidente que resultou apenas em danos materiais, mas retrata os perigos da MS-306 e o trânsito pesado de caminhões e carretas. Não há espaço para erros porque a pista é estreita e barrancos ocupam o lugar onde deveria ter acostamento para manobras defensivas.

A nota serve de alerta sobre as viagens que parecem curtas, mas podem ser altamente perigosas neste trecho estreito da MS-306. Na estação de chuvas são os buracos que aumentam o grau de dificuldade aos motoristas. Caminhões trafegam com velocidade num asfalto que se esfarela diariamente. Fontes da Policia Militar alertam que viagens noturnas pelo local também deve ser evitadas pela falta de sinal de celular, falta de acostamento, iluminação e a ação de salteadores que atacam caminhões carregados com cargas de alto valor na “área de silêncio”.

Chapadensenews