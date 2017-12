Governo Municipal garante também pagamento do 13º salário dos 105 funcionários da Fundação Hospitalar de Costa Rica

Além de antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais – que estava previsto para esta sexta-feira, 08 de dezembro de 2017, e caiu na conta dos funcionários na quinta-feira (07), o Governo Municipal por meio da Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, também garantiu o 13º salário dos 105 trabalhadores da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – MS.

“Temos uma gestão fiscal de excelência e isso reflete diretamente na economia da nossa cidade, logo no desenvolvimento. Conseguimos pagar todas as nossas contas em dia e isso faz com que o comércio faça investimentos seguros. Pagamos nossa folha em dia e o resultado reflete diretamente na população, pois contamos com servidores que trabalham motivados para servir bem a sociedade”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Conforme a secretária de Saúde Adriana Tobal, o pagamento já está na conta dos funcionários da FHCR, conforme previsão orçamentária da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle. “Essa antecipação visa oferecer ao servidor um final de ano com mais conforto, além de oferecer mais tempo para que possam se planejar financeiro para iniciar o ano de 2018”, destacou a gestora.

De acordo com o secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo Renato Andriani, além do pagamento do 13º que está sendo feito nesta quinta e sexta-feira, no próximo dia 22 será pago o salário do mês e as férias. “Enquanto vários municípios não conseguem se quer pagar a folha em dia, em Costa Rica o Governo Municipal além de honrar seus compromissos financeiros, ainda paga adiantado”, destacou o gestor público.