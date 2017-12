Governo de MS vai fazer concurso com 400 vagas para PM e 250 para bombeiros em 2018

O governo de Mato Grosso do Sul vai fazer em 2018 um concurso oferecendo 400 vagas para a Polícia Militar e 250 para o Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8), pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), durante o lançamento da operação de segurança pública “Boas Festas”.

Segundo o governador, o edital do certame deve ser publicado nos próximos dias e as provas vão ocorrer no próximo ano.