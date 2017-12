Dois acidentes simultaneamente envolvendo moto e carro em Chapadão do Sul

Dois acidentes envolvendo moto e carro foi registrado no final desta tarde em Chapadão do Sul.

O primeiro acidente ocorreu na Avenida seis com a rua 17, onde um veículo colidiu com um moto, ocasionando escoriações na condutora.

O segundo acidente foi na avenida dois com a 23, no viaduto Élio Rosim, também envolvendo moto e carro. A condutora da Moto Biz, L.S.V., teve ferimentos no braço e pernas, há suspeita de fraturas.

Testemunhas afirmaram que o condutor do carro que atingiu, a motocilista deixou o local e pouco tempo um parente da vitima retornou ao local do acidente

Enquanto o corpo de Bombeiros socorria a vítima da Avenida seis, uma equipe de socorrista da Cruz Vermelha, fazia o socorro da vítima da Avenida Quatro, até a chegada dos Bombeiros para a remoção ao hospital municipal.

O Horário dos acidentes coincidiu justamente no final do expediente e fez com que a situação agravasse mais ainda. Mas graça a intervenção rápida da Policia Militar, os socorristas trabalharam com segurança.

Em instante maiores informações das ocorrências.

