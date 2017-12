Chegada do Papai Noel, Cantata de Natal e inauguração da Iluminação Natalina abrem festividades de final de ano em Costa Rica

O natal é uma das épocas mais esperadas do ano. Simbolicamente, é tempo de reencontrar o Bom Velhinho que vive no imaginário infantil. Pensando nisto, na próxima terça-feira, 12 de dezembro de 2017, o Governo de Costa Rica – MS por meio da Subsecretaria de Administração realiza a tão esperada Cantata de Natal, inauguração da Iluminação Natalina e convida toda a população para prestigiar a chegada do Papai Noel.

“Com uma programação especial que envolveu desde a chegada do Papai Noel, até a apresentação dos corais na Cantata de Natal e a inauguração da Iluminação Natalina, Costa Rica terá neste mês de dezembro, um “Natal dos Sonhos””, enfatiza o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Para a cerimônia de abertura, a partir das partir das 19 horas, em frente ao Paço Municipal, está previsto um espetáculo de luzes e cores com a chegada do Papai Noel, fogos de artifício e apresentação de corais convidados. O prefeito convida toda a população para prestigiar esse emocionante espetáculo que celebra a paz, a solidariedade e a cultura.

“Esta é a quinta edição da Cantata de Natal, que já virou tradição na nossa cidade e é aguardado por todos, é um período de encontro com os amigos, com a família e com todos os que fazem a cidade”, ressaltou o prefeito Waldeli.

Haverá apresentações de corais das igrejas locais e da empresa Odebrecht Agroindustrial, além de guloseimas e brinquedos como pula-pula, tobogã e aero hockey. “A decoração de toda a cidade já está sendo feita e até o dia da inauguração estará 100% concluída. Venha prestigiar a chegada do Papai Noel em sua casa, tire sua foto com o bom velhinho e se encante com a decoração do Paço, das Secretarias Municipais, do Parque Ecológico Villibaldo Rodrigues Barbosa “Viliboldo” e da Avenida José Ferreira da Costa”, convida a subsecretária de Administração Liliane de Campos.

“Nosso intuito é deixar Costa Rica ainda mais bonita e iluminada. O Natal é o período do ano mais importante para o comércio local, época em que se observa um grande crescimento nas vendas”, complementou o secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo Renato Andriani.

Conforme programação natalina deste ano, o Papai Noel estará recebendo as crianças em sua casinha para tirar fotos e entregar doces para criançada, no período de 12 a 22 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 19h00 às 21h30. Na sexta, sábado e domingo o horário se estende até às 22 horas.

A casinha do Papai Noel fica ao lado do Paço Municipal localizado na Rua Ambrosina Paes Coelho, Nº 228, Centro de Costa Rica. Mais informações no telefone (67) 3247 7158.