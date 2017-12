Resultado do Processo Seletivo para concessão de Bolsa de Estudo no Colégio Alicerce

A Secretaria Municipal de Educação e o Colégio Alicerce informam o resultado do processo seletivo, conforme EDITAL N.º 01/2017.

A Secretaria Municipal de Educação e o Colégio Alicerce informam o resultado do processo seletivo para concessão de bolsas de estudo no Colégio Alicerce, conforme EDITAL N.º 01/2017

De acordo com o edital, http://www.chapadaodoceu.go.gov.br/assets/files/20171101171045.pdf, estam abertas 10 vagas para o ensino médio. Após os alunos apresentarem alguns documentos, e estarem dentro de requisitos, foi aplicada uma prova, a qual teve a nota somada com a média do boletim de cada concorrente.

Segue abaixo a classificação dos canditados aprovados e suas respectivas notas:

1º Lucas Sousa Pereira 2º Eddie Volk de Lima Azeredo 3º Ludimila Zimmermann Osorio 4º Francieli Buchinger Mikoski 5º Dienifer Aparecida Santos dos Anjos 6º Julia Dalila Vasconcelos Jaques 7º Thierry Vinicius Lourenço de Lima 8º Eduarda Flores Chagas 9º Celine Vitória Araújo 10º Renata Gabriela Alves Lopes

A bolsa de estudo é um convênio entre a Prefeitura de Chapadão do Céu com o Colégio Alicerce.

