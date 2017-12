Novembro Azul atendeu mais de 2,2 mil homens durante campanha que encerrou com balanço positivo

A Campanha Novembro Azul encerrou em Costa Rica – MS no último dia 30 de novembro, após um mês de intensas atividades nas unidades de Saúde da Família. Conforme a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, mais de 2,2 mil homens foram atendidos neste período.

De acordo com relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, neste período foram realizadas 2.256 consultas médicas, além de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, e Vacinas.

“Realizamos mais de 2,2 mil atendimentos ao homem durante a Campanha Novembro Azul em Costa Rica, o que é um dado muito positivo”, comemorou a secretária de Saúde Adriana Tobal ao destacar a adesão maciça dos homens na campanha de conscientização e prevenção.

E ainda, o Dia D realizado em 24 de novembro, teve uma ação mais abrangente, com palestras, testagens rápidas, vacinas, consultas médicas e avaliação bucal. Neste dia foram realizadas 704 consultas médicas, 174 vacinas de tétano, febre amarela, tríplice viral e hepatite B, 666 fizeram testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, onde foi detectado casos de HIV, Hepatite C e Sífilis.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa destacou que a campanha teve como objetivo motivar a população masculina a fazer exames preventivos. “Grande parte dessa população ainda não se conscientizou sobre a importância da detecção precoce do câncer de próstata. Procurar uma unidade de saúde para realizar consultas, exames é a melhor maneira de evitar complicações futuras e diagnosticar o problema ainda no começo”, enfatizou o prefeito que esteve no ESF Central no Dia D da campanha.

“A campanha alcançou o seu propósito uma vez que todos puderam ser avaliados por profissionais médicos, dentistas, enfermeiros e realizando os exames para deixar a saúde em dia”, complementou a coordenadora da Atenção Básica, Daiane Pupin ao lembrar que durante todo o mês de novembro foram feitos 550 exames de PSA, gratuitamente nos laboratórios que prestam serviços para o nosso município.