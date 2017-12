Musical de Natal acontece no próximo dia 11 de dezembro em Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer estará realizando na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, o Musical de Natal com o tema “Redescubra o verdadeiro sentido do Natal”.

O evento que promete sensibilizar o público presente, vai acontecer a partir das 18 horas na Praça Central que fica localizada em frente à Prefeitura de Paraíso das Águas.

Toda a população está convidada a prestigiar o evento e se emocionar com as apresentações que serão realizadas.

Sorteio: Na sequência, haverá o sorteio de uma bicicleta para todas as pessoas que contribuíram com a Campanha de Arrecadação de Garrafas PET. A ação, idealizada pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria Municipal Infraestrutura Rural e Urbana arrecadou, com a colaboração da sociedade, diversas garrafas PET que estão sendo usadas na decoração natalina do município.

A decoração com PET além de gerar uma economia ao município, é uma opção criativa que deixa a cidade bonita e ajuda na preservação do meio ambiente, pois as garrafas que iriam para o lixo foram usadas em benefício da população.

*Brito News

Comentários