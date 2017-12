Governo envia 1 milhão de carnês e prevê R$ 698 milhões em IPVA

Quem tem veículo já pode ir preparando o bolso para o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Até o dia 15, pouco mais de 1 milhão de carnês chegam às residências dos sul-mato-grossenses. O tributo vai proporcionar receita de R$ 698 milhões aos cofres estaduais.

De acordo com o governo, o envio dos carnês em dezembro permite que as famílias organizem as finanças em período de contas sazonais salgadas. No início do ano, há, além do IPVA, outros tributos, material escolar, matrícula, etc.

No total, são 1.006.449 carnês, que devem gerar valor de R$ 698.011.730,59 ao governo. O envio dos boletos teve início no dia 1º e a expectativa é encerrar todas as remessas até o dia 15.

Quem fizer o pagamento à vista até o dia 31 de janeiro de 2018 terá desconto de 15%. Também há opção de parcelamento, que pode ser feito em até cinco vezes, de janeiro a maio, com pagamento sempre no último dia útil de cada mês.

A cobrança é menor para veículos novos, com primeira tributação no ano que vem. A alíquota, neste caso, é de 1%. As demais são as seguintes: 2% para motos e veículos pesados; 3,5% para carros e caminhonetes.

Alguns são isentos do pagamento do IPVA. Nessa relação, estão, por exemplo, veículos com mais de 20 anos de fabricação, locomotiva, ônibus equipados para deficientes, embarcações de pescadores profissionais, entre outros.

No dia 14 de novembro, o governo publicou no Diário Oficial do Estado a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que serve de referência para a cobrança do IPVA (clique aqui para acessar a edição do Diário). O contribuinte pode aplicar a alíquota correspondente a seu veículo sobre o valor constante na tabela para verificar quanto pagará de imposto.

Outros detalhes sobre o IPVA, podem ser conferidos no site da Sefaz (Secretaria de Fazenda). Clique aqui e confira.

*Campo Grande News

Comentários