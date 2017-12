Em meio à crise, mais de 2,4 mil postos de trabalho foram criados em Costa Rica

Segundo dados do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – do Ministério do Trabalho e do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – mesmo em meio à crise que assombra o Brasil, o município de Costa Rica – MS se sobressai na geração de mais de 2,4 mil postos de trabalho, dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2017.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2017, e representa a diferença entre as admissões (2.451) e as demissões (1.828) no período de janeiro a outubro deste ano, o que totaliza um salto positivo de 623.

“Mais uma vez nossa cidade se destaca e isso é motivo de muito orgulho para nós enquanto gestores públicos. Com a criação desses mais de 2,4 mil postos de trabalho estamos oferecendo mais oportunidade, emprego e renda para o nosso povo. Essa é a maior prova de que com trabalho, dedicação e uma gestão eficiente é possível mudar a realidade de vida das pessoas”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Para o gerente da Casa do Trabalhador de Costa Rica, Gilson Viana Garcia, as ações do Governo Municipal contribuem significativamente com a geração de empregos, como a liberação de parte do 13º em junho, pagamento em dia dos fornecedores e dos servidores públicos, além do ajuste nas contas públicas.

Anos anteriores

Ainda conforme os dados divulgados nesta quarta-feira, no ano de 2016 foram admitidos 2.697 e demitidos 2.644, já em 2015 foram 3.063 contratados e 3.115 desligados e em 2014 foram feitas 3.353 admissões e 3.239 demissões.

“São números que nos dão a certeza de que estamos nos trilhos do crescimento, com a abertura de novas vagas para os trabalhadores”, complementou o secretário de Agricultura e Desenvolvimento, Ailton Martins de Amorim.