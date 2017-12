Dupla de Risos mais famosa do Brasil estará em Chapadão do Sul no próximo dia 22

Estará se apresentando em Chapadão do Sul pela primeira vez no próximo dia 22 de Dezembro (22), Nilton Pinto e Tom Carvalho considerada umas das duplas de risos mais famosa do Brasil.

A apresentação acontecerá no salão de eventos do CTG de Chapadão do Sul, a partir das 21 horas (Horário de Brasília). E os convites já estão à venda no Tiago Cabelereiro e Choperia DeCarli Bier nos seguintes valores: 1° Lote Mesa (4 pessoas) R$200,00 e Cadeiras (Individual) R$ 40,00.

Informações e mesas WhatsApp (67) 99916-3549 (Mamute)

Abaixo História da Dupla e Vídeos.

Nilton Pinto e Tom Carvalho têm vinte e quatro anos de carreira, levando alegria por onde passam.

Começaram em Itapuranga, cidade do interior de Goiás, em 1993. Em seguida vieram para Goiânia e com muita criatividade despontaram no cenário nacional levando o bom humor de nossa gente, elevando assim a nossa cultura e a capacidade de mostrar que o Centro Oeste não é só celeiro da música sertaneja.

Nesses anos, criaram e apresentaram vinte e sete espetáculos. Mais de três mil shows realizados. Interpretam mais de cinqüenta personagens cada. Apresentando desde o “humor do Cerrado” com os compadres tecendo prosa do mundo rural, aos shows de auto-ajuda, “Shows motivacionais” para grandes empresas brasileiras e estrangeiras.

Humor refinado, sem palavrões, feito para crianças, adultos, para pessoas simples e intelectuais. O riso na medida certa para seu evento.

Dezoito anos de participação no programa frutos da terra, TV ANHANGUERA/ Globo (Goiás/Tocantins).

Participações nos principais programas de TVs: Fantástico, Domingão do Faustão, Ratinho, Escolinha do Gugu entre outros, e rádios de todo Brasil.

Já lançaram treze CDs de Causos e Piadas, cinco DVDs de filmes e shows, com enorme sucesso de vendas, através de distribuição nas principais redes de postos e churrascaria das BRs e estradas de todo território nacional.

Comprovadamente, alcançam uma venda de um CD por minuto no Brasil!!

Já venderam mais de três milhões de cópias. (CDs e DVDs).

