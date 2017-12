Com 13º e vencimentos do mês de dezembro, Governo Municipal vai injetar mais de R$ 3,8 milhões na economia de Costa Rica

O Governo Municipal vai injetar mais de R$ 3.800.00,00 milhões na economia de Costa Rica – MS até o dia 22 de dezembro de 2017. O montante é referente aos vencimentos do mês de dezembro dos cerca de mil servidores públicos municipais.

“O objetivo é permitir que o servidor possa passar um fim de ano com mais conforto e também planejar o início do próximo ano com mais tranquilidade, já com dinheiro no bolso. Adiantar o pagamento não vai custar nada para a Prefeitura, que já tem esse dinheiro em caixa e vai ajudar muito o servidor. Então, por que não fazer?”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Segundo o secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo Renato Andriani, nesta sexta-feira (08) será depositado o 13º, e no próximo dia 22 será pago o salário do mês e as férias dos mais de 90% dos servidores. “Esse é o compromisso do prefeito Waldeli em manter os pagamentos e as contas em dia”, enfatizou o gestor ao lembrar que as férias coletivas é uma ação que têm surtido efeito na gestão fiscal.

Enquanto vários municípios não conseguem se quer pagar a folha em dia, em Costa Rica o Governo Municipal além de honrar seus compromissos financeiros, ainda paga adiantado. “Uma informação importante a ser elencada é que todos os servidores, que optaram por receber metade do 13º no mês de junho, vão receber agora em dezembro o restante já com desconto dos impostos”, complementou o chefe do Departamento Pessoal José Paulino.

“Temos uma gestão fiscal de excelência e isso reflete diretamente na economia da nossa cidade, logo no desenvolvimento. Conseguimos pagar todas as nossas contas em dia e isso faz com que o comércio faça investimentos seguros. Pagamos nossa folha em dia e o resultado reflete diretamente na população, pois contamos com servidores que trabalham motivados para servir bem a sociedade”, finalizou Waldeli.