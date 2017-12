Assaltante morre baleado pelo próprio comparsa em tentativa de roubo

Um assaltante identificado como Marcos Rafael Dias Gonçalves, de 21 anos, morreu baleado pelo próprio comparsa na tarde desta quarta-feira (6) durante tentativa de assalto, em uma residência localizada na rua João Ramalho cruzamento com a rua Timoteo, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

De acordo com testemunha, que passava pelo local no momento da ação e preferiu não se identificar, três homens tentaram assaltar a casa, contudo, os moradores gritaram por socorro enquanto eles ainda estavam em cima do muro.

Dois assaltantes pularam novamente para a calçada, porém um ficou em cima do muro e começou a atirar contra os moradores.

A princípio ninguém ficou ferido, no entanto, os tiros acertaram o veículo que estava na garagem da casa, uma Land Rover Freelander.