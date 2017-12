PRF lança sistema para facilitar recuperação de veículos furtados e roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desenvolveu uma ferramenta para facilitar que veículos roubados e furtados sejam identificados e recuperados. O Sistema Sinal verifica se os dados fornecidos pela vítima estão corretos e repassa aos policiais em um raio de 100 km de distância do local do crime essas informações, para que fiquem atentos nas estradas.

O chefe da comunicação da PRF em Goiás, inspetor Newton Moraes, esclareceu que o novo dispositivo deve ajudar a aumentar o número de veículos recuperados. “Só no ano passado seis mil veículos foram recuperados pela polícia no país inteiro. Com esse novo sistema a expectativa é que 50% a mais possam ser recuperados a partir do Sinal”, explicou em entrevista à TV Anhanguera.