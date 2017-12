Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício ao amor e para a saúde. Procure ser mais prático e observador. Também, na parte amorosa, procure ser mais responsável agindo de modo mais maduro e consciente.

TOURO – Você está vivendo um dia que muito o favorece. Faça tudo para evitar atritos, discussões e cenas de ciúme. Boas notícias à tarde e novos conhecimentos e bons resultados para o futuro. Otimismo e persistência são fatores reais para o sucesso.

GÊMEOS – Dia em que poderá contar com as melhores condições nos negócios, nas especulações e obrigações sociais. Haverá melhoria no campo amoroso e familiar, se for mais atencioso. Chances em jogos.

CÂNCER – Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por uma pessoa amiga. Você saberá como contorná-lo. À tarde, terá uma fase feliz e promissora. Ótimo período para a espiritualidade e felicidade pessoal.

LEÃO – Hoje você poderá elevar-se no plano social, quer pelo que fizer, quer pela colaboração que poderá receber de pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias estão em perspectiva. Este é um bom período para você.

VIRGEM – Evite o nervosismo, ansiedade e a desconfiança em si mesmo. Portanto, acautele-se. As influências não são propícias. Lembre-se também de que o respeito é essencial numa relação a dois. Explore a sua criatividade e planeje melhor o seu futuro.

LIBRA – Se tiver alguma viagem de negócios programada para hoje, faça o possível para iniciá-lo na parte da manhã. Bom dia para o amor e para as relações familiares. Elevação material à vista. Você poderá ganhar um bom dinheiro desdobrando suas atividades.

ESCORPIÃO – Dia excepcional. Benéfico para amizades e amor. Poderá ser premiados nos esportes, jogos, sorteios e loterias. Boas chances para competições, recebimento de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades.

SAGITÁRIO – Dia propício para contato com parentes. Os assuntos de ordem espiritual, intelectual, científica e amorosa estão beneficiados. Ótimo para uma cirurgia plástica. Quanto maior o obstáculo, mais motivado você se sentirá para vencer o desafio. Não há nada melhor do que saborear a vitória.

CAPRICÓRNIO – Hoje, alguma coisa, por mais insignificante que possa parecer, não irá corresponder à sua expectativa. Mas você corresponderá ao seu dever com naturalidade e positivismo. Desta forma, fará deste dia, um dia muito feliz.

AQUÁRIO – Uma notícia agradável sobre negócios ou um encontro amoroso, lhe trarão muita satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar sentimentalmente, financeiramente e socialmente. Saiba que hoje, você está com pique total para levar adiante seus projetos.

PEIXES – Há possibilidades de se sentir um pouco indisposto no período da manhã. Você atravessa um grande período de vantagem material e financeira. Agite mais o seu dia, afinal, agitação faz a sua cabeça, ainda mais se acontecer um clima de aventura no ar. Diversifique mais a sua vida.

