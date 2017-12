Família Paes promove 1° Festa de Confraternização dia 23 de dezembro na Capela / MS

Uma grande festa está sendo organizada pela tradicional Família Paes, de Costa Rica, para celebrar a união e o final do ano.

No dia 23 de dezembro, a partir das 17 horas, na Capela / MS, a Família Paes prepara uma noite especial, que vai incluir jantar dançantes, além de café da manhã e almoço no dia 24 de dezembro.

O evento vai contar com a dupla Augusto César & Cristiano, de Costa Rica e show com Dino Rocha, de Jutí/MS, considerado o melhor chamamezeiro do Brasil.

O jantar será servido as 20 horas no dia 23 de dezembro, com comida e sobremesa. Para quem continuar na festa, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, será servido um excelente café na manhã e posteriormente um delicioso almoço. As bebidas serão cobradas a parte.

Para ter acesso a festa, é necessário comprar uma camiseta. Os valores são:

Adulto: R$ 80 reais

Crianças de 7 a 10 anos: R$ 50,00

Crianças abaixo de 7 anos: entrada gratuita

De acordo com o Organizador e Presidente da festa, João Martins (conhecido como João Mamão), foi escolhido a Capela/MS visto que a Família Paes se iniciou nessa localidade.

A Família Paes é uma tradicional família de Costa Rica, presente na cidade desde a fundação do município. Com familiares espalhados por todo o Brasil, como nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás e etc., a Família Paes resolveu promover essa 1° festa em Costa Rica com o intuito de promover a amizade, amor e companheirismos que é tão presente no final do ano.

De acordo com João Mamão, cerca de 700 camisetas já foram vendidas para a festa, e esse número tende a aumentar devido à grande procura.

Para adquirir a sua camiseta, entre em contato pelo telefone (67) 9 99931-4732 – João Mamão, e saiba os pontos de vendas.

Fonte: MS Todo Dia

