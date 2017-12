Dona de bar vai parar na delegacia por som alto, mas leva jukebox junto

Dona de um bar de Costa Rica foi parar na delegacia na noite desta terça-feira (5), depois de vizinhos denunciarem ‘algazarra’ e som alto no estabelecimento administrado pela mulher. Uma máquina de Jukebox, usada no local foi apreendida.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, equipe da Polícia Militar que fazia rondas no Centro da cidade foi abordada por moradores que se disseram incomodados por causa do som alto no bar.

No local, a equipe constatou o barulho realmente perturbava a tranquilidade da vizinhança. A proprietária do bar foi encaminhada a delegacia para prestar esclarecimentos e a máquina de Jukebox apreendida.

O caso foi registrado na delegacia do município como perturbação da tranquilidade.

