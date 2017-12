Com apoio do Governo Municipal, Campeonato Estadual de Jiu Jitsu será realizado domingo (10), em Costa Rica

Com apoio do Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – a FJJEMS – Federação de Jiu Jitsu Esportivo de Mato Grosso do Sul – e a CBJJE – Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo – realizam no domingo, 10 de dezembro de 2017, o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo.

A competição será realizada no Centro de Eventos Ramez Tebet, a partir das 8 horas. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Conforme o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, o campeonato irá reunir os melhores atletas de diversas regiões do Estado, que disputarão o título de Campeão Estadual, ganhando assim vaga para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu Esportivo 2018 e para o Mundial, ambos organizados pela CBJJE.

“Essa é a primeira competição de Jiu Jitsu a nível estadual que Costa Rica recebe. Sediar este evento na nossa cidade é a oportunidade que temos para divulgarmos ainda mais Costa Rica para todo o Estado, além de fomentarmos o comércio local e apresentarmos mais uma modalidade esportiva para nossa população”, enfatizou Keyler Barbosa.

Conforme o organizador do campeonato, o presidente da FJJEMS Nilson Pulgatti, podem fazer as inscrições atletas que façam parte de agremiações e academias registradas na entidade. Para mais informações sobre o evento nos telefones (67) 9 9298 2870 / 9 9602 9925.

“Teremos a presença de atletas campeões mundiais: brasileiros, europeus e sul-americanos, além de atletas estaduais com equipes de Campo Grande, Dourados, Coxim, Paranaíba, Sonora, Figueirão, Chapadão do Sul e Costa Rica. Também convidamos atletas de Alto Taquari – MT, Mineiros – GO, Chapadão do Sul – GO e do Estado de Minas Gerais”, afirmou Pulgatti.

Feliz em receber mais uma modalidade esportiva na cidade, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa convida toda a comunidade para prestigiar a competição no domingo no Centro de Eventos Ramez Tebet e assim também exercer a solidariedade com a doação de 1 kg de alimento.