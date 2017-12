Colisão entre ônibus e veiculo da saúde deixou motorista ferido

Por volta das 04hs00 desta madrugada, a colisão entre um ônibus da Setran, que faz transporte de funcionários da Cerradinho Bio e um Fiat Mobi, da Secretaria de Saúde de Chapadão do Sul, na rotatória da Avenida 11, com a Avenida 16, ocasionou ferimentos na coluna cervical do motorista do Fiat, Maílton.

.

Maílson, trafegava na Av. 16, sentido Hospital/ Igreja São Pedro, e ao fazer a rotatória para descer na Onze, acabou tendo o veículo atingido, na lateral, pelo ônibus da Setran, que tinha como condutor, Welson Gomes Silva, que descia

a Av. 11 e não respeitou o sinal de preferência para quem faz a rotatória. Com a colisão o Fiat Mobi, foi parar em cima do canteiro da avenida.

O Corpo de Bombeiros, com apoio de socorrista da Cruz Vermelha, atendeu a vítima, com fortes dores da cervical.

Comentários