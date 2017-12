Caminhão de Paranaíba carregado com explosivos sofre acidente com outras carretas no RJ e deixa uma pessoa morta e três feridos

Aconteceu um acidente nas primeiras horas desta quarta-feira (06), envolvendo um caminhão de Paranaíba da empresa Interfogos carregado com explosivos e fogos de artifícios onde acabou tirando a vida de um jovem morador da cidade, identificado como Matheus Muniz “Carrerinha” e também deixou mais duas pessoas que estava no caminhão com ferimentos grave, Cleverson Muniz (irmão de Matheus) e Bruno Maldonado.

O ACIDENTE

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 1h10, no km 145 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro do trecho do bairro Vista Verde, em São José dos Campos, equipes de resgate foram acionadas para o atendimento a um engavetamento entre três caminhões, sendo que um deles estaria transportando 37 mil explosivos, entre fogos de artíficio, que teriam se espalhado pela cabine no momento da colisão.

Na carreta com explosivos, que segui da empresa Interfogos de Paranaíba com destino ao Rio de Janeiro, três pessoas ficaram presas nas ferragens. O motorista Matheus Muniz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas vítimas, Cleverson e Bruno, foram encaminhadas para o Hospital da Vila Industrial com múltiplas fraturas, mas conscientes.

Nos outros dois caminhões envolvidos, um motorista foi socorrido com escoriações ao Pronto Socorro da Vila, e o outro condutor fugiu do local do acidente.

De acordo a PRF, uma das vítimas resgatadas também não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no hospital. Entretanto, ainda não há a confirmação sobre em qual veículo a pessoa estaria.

Um trabalho em conjunto do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e CCR NovaDutra realiza a retirada de todo o material explosivo para outro caminhão. Segundo a PRF, somente após o fim da transferência da carga que deve iniciar a retirada dos veículos da pista, sem previsão para a liberação total da pista expressa da rodovia.

Vítimas

Segundo a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, três pessoas foram encaminhadas para o Pronto Socorro da Vila Industrial, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal.

“Dos três pacientes encaminhados ao Hospital Municipal, um veio a óbito e dois continuam em atendimento. Um encontra-se estável e passando por avaliação e outro em estado grave, internado na UTI”, declara em nota.

*Com informações Sites Menon e Tribuna Livre – Fotos Facebook e Estadão

