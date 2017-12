Vestibular UFMS 2018 está com inscrições abertas e oferece 1,6 mil vagas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu as inscrições para o vestibular 2018 nesta segunda-feira (04). Segundo a instituição, são 1.616 vagas por meio desse processo seletivo.

Segundo a universidade, o vestibular utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A classificação do candidato será definida na média entre a nota do vestibular, que vai representar 80%, e a nota do Enem, que será de 20%. A nota da redação será a mesma do Enem.