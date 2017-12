PRODICHAP notifica para atualização cadastral: saiba mais

O Programa de Desenvolvimento Integral de Chapadão do Sul, PRODICHAP, emitiu um edital de notificação solicitando que as empresas que realizaram os requerimentos de doação de lotes venham até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, para atualização da ficha cadastral, visto que os requerimentos a partir do dia 01 de janeiro de 2017 não são necessários atualizar.

Assim, informa-se que a empresa atualize seu requerimento a partir desta terça-feira, 05 de dezembro, até o dia 15 de janeiro de 2018.

O PRODICHAP está localizado na SEDEMA, localizado na Av. Quatro, nº 641 – Sala 04. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3562-1821.

*Assessoria

Comentários