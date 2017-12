Prefeito de Chapadão do Sul esteve reunido com reitor da UFMS

Na manhã desta terça-feira, 05, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu a visita do reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS, Profº Marcelo Turine, na sede da Prefeitura.

A visita faz parte do Projeto Reitoria Itinerante, onde o objetivo é realizar encontros periódicos nos câmpus a partir de um calendário de visitas para promoção de reuniões de trabalho. Em Chapadão do Sul, a programação de atividades foi extensa e diversos assuntos foram tratados como: assistência estudantil, pesquisa, extensão, graduação, avaliação institucional, infraestrutura, entre outras.

Além do reitor da UFMS, estiveram presentes na reunião a vice-reitora Camila Ítavo, pró-reitor de Gestão de Pessoas Antonio Angelo Motti, secretário de Comunicação Marcos Paulo, assessora da Reitoria Elizabeth Bilange e o diretor da UFMS de Chapadão do Sul Kleber Gastaldi. Da parte do Executivo Municipal também participaram o secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Finanças e Planejamento Itamar Mariani, secretária de Infraestrutura e Projetos Sônia Maran, secretário de Saúde João Nunes, secretário de Educação Guerino Perius, além dos vereadores Anderson Abreu, Alline Tontini e Toninho Assunção.

Na oportunidade, o Executivo Municipal pode passar mais informações sobre o município de Chapadão do Sul, além de explanar sobre as necessidades educacionais no município. Os representantes da UFMS também passaram informações e projetos da instituição.

Assim, a conversa foi extremamente importante para continua com a boa parceria existente entre Executivo e Legislativo municipal com a UFMS.

UFMS em Chapadão do Sul

O campus de Chapadão do Sul já é um patrimônio do nosso município, tendo um orçamento de aproximadamente R$ 8 milhões. Atualmente mantém dois cursos de graduação: Agronomia e Engenharia Florestal, atendendo 353 alunos no campus.

Uma das preocupações tanto da UFMS quanto da Prefeitura são as 116 vagas ociosas no curso de Engenharia Florestal, bem como as 22 vagas ociosas no curso de agronomia. Também foi constatado que somente 10% dos alunos são do nosso município.

Assim, for firmado um acordo entre UFMS e Chapadão do Sul para Ampliar parcerias com cursos de extensões, capacitação de produtores rurais e Gestores públicos,

produção de alimentos e manejo florestal, implementação de cursos semipresenciais e EaD.

Importante ressaltar que já foi lançado edital para receber transferência de alunos de outras instituições superiores e portadores de diplomas. Também, que estarão abertas as inscrições para o novo curso de Administração, noturno, sendo o vestibular dia 21 de janeiro 2018. Também é importante ressaltar que está aberto concurso público com 4 vagas no Campus de Chapadão do Sul.

