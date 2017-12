Por solicitação de vereador, Alcinópolis recebeu ação do Programa Detranzinho

No dia 30 de novembro, Alcinópolis recebeu ação educativa do DETRAN-MS, com o tema: “Detranzinho: Humanizando o trânsito para valorizar a vida – Cidade Móvel.” Essa ação educativa foi uma das primeiras solicitações feita pelo vereador Weliton Guimarães (PSB) quando iniciou seus trabalhos no legislativo municipal, ao então presidente do DETRAN-MS, Gerson Claro.

A ação teve por objetivo proporcionar aos alunos noções sobre respeito e sinalização para o aprendizado de comportamentos preventivos, bem como subsidiar os professores com recursos pedagógicos para o desenvolvimento do conteúdo “Trânsito na Escola”.

Os alunos contemplados com a ação foram os do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental. Entre as atividades desenvolvidas, estavam: jogos recreativos e lúdicos; simulação de travessia na faixa de pedestre; e orientações sobre o uso correto de bicicletas na via e equipamentos de segurança.

— Bruna Souza Jornalista | Assessoria de Comunicação

