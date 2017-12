Jovem agride homem com pauladas e tenta esfaqueá-lo durante briga

Jovem, 25, agrediu a pauladas e tentou esfaquear um homem, 45, na madrugada de hoje, na Rua Goiás, Vila Pernambuco em Cassilândia. Além de agredir o homem, autora esfaqueou outra jovem, 19, que tentou evitar a confusão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram à polícia que a autora teria se desentendido com o homem e começou a agredi-lo com um pedaço de madeira. Em seguida, ela se apropriou de uma faca e tentou esfaquear a vítima.

Outra jovem que estava em meio a confusão tentou separar a briga, mas acabou sendo esfaqueada no braço esquerdo. A vítima precisou ser encaminhada até a Santa Casa devido ao ferimento.

A autora foi detida e encaminhada até a delegacia de Polícia de Cassilândia. Já o homem agredido estava com mandado de prisão em aberto por ameaça e também foi levado até a delegacia.

*Correio do Estado

Comentários