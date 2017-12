Goias: Em resposta rápida, CPE do 14ºcrpm prende autor do latrocínio de taxista de 70 anos

Após a consumação de um latrocínio ocorrido no último dia 30/11 tendo como vítima o taxista Iclório Ferreira Franco, 70 anos, as equipes da *CPE* e do *15ºBPM* iniciaram diligências ininterruptas para captura do latrocida.

Durante as diligências, o autor do latrocínio foi identificado como sendo *Jefferson Ferreira Vasconcelos*, e a partir deste momento a sua identificação foi *divulgada via Disque Denúncia da Polícia Militar* com o objetivo de localiza-lo.

Na madrugada desta terça-feira (05), após receber denúncia via aplicativo *Whatsapp*, uma equipe policial deslocou até setor Jardim Presidente, no município de Rio Verde, e abordou o indivíduo *Jefferson Ferreira Vasconcelos*, 28 anos (antecedentes criminais: homicídio, lesão corporal, ameaça e vias de fato).

*Indagado sobre os fatos, Jefferson confessou a autoria do latrocínio, alegando que tinha uma dívida de drogas para pagar e por este motivo roubou o taxista Iclório.*

O autor do latrocínio, *Jefferson Ferreira Vasconcelos*, foi conduzido a delegacia de polícia para providêncais cabíveis.

*Jefferson confessou ainda a autoria de um roubo a um mototaxista ocorrido no mês de novembro e o furto de um veículo ocorrido na última sexta-feira (01)*.

