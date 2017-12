Prefeito João Carlos participou da reunião da criação do Fórum de Desenvolvimento Sustentável em Chapadão do Sul

Na noite desta última segunda-feira, 04, foi realizado a Reunião de Proposta para Criação do Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Chapadão do Sul, com o tema “O Futuro que Queremos”.

O evento organizado pela Fachasul, UFMS e Fundação Chapadão do Sul, que contava com o apoio do Governo do MS, Prefeitura de Chapadão do Sul e Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul, teve como palestrante o secretário adjunto estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Ricardo Senna.

Durante a palestra, o secretário adjunto estadual explicou aos presentes sobre a importância do crescimento sustentável, alinhando e desenvolvimento econômico, qualidade de vida e Meio Ambiente.

O secretário adjunto municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEMA, parabenizou Senna e destacou que a Secretaria Municipal está totalmente alinhada com tudo que é realizado pela secretária estadual. “Tudo que foi dito pelo Ricardo Senna a SEDEMA está realizando, desde a parte do Meio Ambiente até o Desenvolvimento Econômico. É muito satisfatório ver que nosso trabalho está alinhado para o total desenvolvimento econômico e sustentável de Chapadão do Sul”, finaliza André dos Anjos.

Já em sua fala, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, foi positivo e parabenizou todos os organizadores desta importante iniciativa sul-chapadense. “Todos esses fóruns, palestras e campanhas que são realizadas pensando no desenvolvimento econômico e sustentável que já foram realizados e que serão realizados colaboram integralmente para o nosso município. Todas essas ações geram um resultado positivo para o futuro”, avalia o gestor municipal.

O vice-prefeito de Chapadão do Sul, João Buzoli, na última fala da noite, lembrou a todos presentes que as ações desse fórum precisam ser bem definidas para não haver problemas. “Precisamos avaliar quais são as responsabilidades do município, do estado e da união. Temos que analisar o que município pode fazer, dentro de sua responsabilidade, para não correr riscos”, pondera o vice-prefeito.

Além de representantes dos organizadores: Fachasul, UFMS e Fundação Chapadão do Sul, a reunião contou com presença de representantes do Banco do Brasil, Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, Ampasul, Imprensa e comunidade local.

Posteriormente foram organizados três grupos que levantarão quesitos importante para que em 2018 seja realizado o Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Chapadão do Sul.

*Assessoria

