Escola do Campo Aroeira organizou torneio de futsal com 10 equipes

A Escola Municipal Aroeira, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura Esporte, organizou um campeonato de Futsal na quadra esportiva da escola.

Reuniram-se dez equipes para competir, vindas de cidades vizinhas e, principalmente, do Assentamento Aroeira.

O objetivo de organizar tal evento foi o de, cada vez mais, trazer a comunidade para dentro dos portões da escola, afinal, um dos objetivos da escola é formar o aluno como um participante ativo e participativo na comunidade.

A direção da escola e a APM agradecem a participação da comunidade e do pessoal da Secretaria de Cultura e Esportes: Wander Viegas, Rodrigo Batista e Leocir Martins, a presença do secretário de Educação Guerino Perius e do vereador de Paraíso das Águas Fio do Povo.

O time campeão foi Cural de ouro, Segundo lugar PEC./ B.e Cia e Terceiro Lugar Escola Aroeira.

Fonte: ASSECOM PMCS

