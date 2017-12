Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Para não voltar para casa, K1 inventa que precisa terminar um trabalho de escola com Keyla, e a amiga confirma. Noboru sugere que Tato visite a cozinha de seu restaurante. Roney promete ajudar Benê com o vídeo para a audição musical. Lica e Clara convencem Marta e Luís a confrontar Malu e Edgar. Keyla conversa com K1 sobre Roger e sugere que a amiga peça orientação a Dóris. Ellen e Clara decidem aderir à greve ao lado de Lica. K1 conversa com Dogão. Malu ameaça os alunos. Apoiada por Keyla e K2, K1 revela a Dóris que Roger a está assediando.

TEMPO DE AMAR

Olímpia e Edgar ajudam Vicente a fugir da polícia. Tiana comenta com Justino que não gostou de Leonor. Teodoro fala com o Ministro sobre a perseguição policial a Vicente. Conselheiro conta a Celeste que Teodoro quer se vingar de Vicente por conta de Maria Vitória. Lucinda queima a carta de Henriqueta para Inácio e elogia o trabalho de Leonor. Gilberte fala com Bernardo sobre a venda do terreno de Lucerne. Para conter Alzira, Celina pede que Celeste compareça ao jantar para Artur em sua casa. Lucinda vê a charge maldosa sobre Reinaldo e Eunice e se revolta contra o pai. Maria Vitória faz Tomaso prometer que falará com Otávio para livrar Vicente. Carolina lamenta para Emília o afastamento de Vicente. Em Morros Verdes, José Augusto descobre que Inácio usou o endereço de Emília para sua correspondência com Padre Lúcio. Fernão e Tereza revelam a Delfina e Macário que se casaram às escondidas.

PEGA PEGA

Arlete diz a Pedrinho que acredita ter sofrido um atentado a mando de Athaíde. Júlio e Sandra Helena se preocupam ao descobrir que Wanderley sabe do envolvimento de Malagueta no roubo. Pedrinho vai à casa de Athaíde e o acusa de ter tentado atropelar Arlete. Expedito convida Gilda para sair. Sérgio entrega a Luiza um dossiê com os movimentos feitos por Malagueta na empresa. Malagueta confessa a Júlio, Agnaldo e Sandra Helena que Timóteo era seu pai. Lourenço diz a Luiza que eles precisam descobrir quem é Janaína Aguiar, mãe de Malagueta. Madalena avisa a Tânia que Dom só a aceitará se ela mudar. Gabriel avisa a Douglas que tem reunião de pais na escola. Eric e Maria Pia observam Bebeth e Sabine chegando de viagem. Antônia e Domênico se surpreendem quando Siqueira afirma que Timóteo é o quarto ladrão do hotel.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Fabiana flagra Ronaldo com Clara. Samuel viaja e deixa Renato como responsável pelo hospital. Renato tenta fazer Aura denunciar Gael. Diego descobre o envolvimento de Sophia e Mariano. Rosalinda afirma a Estela que Juvenal está interessado nela. Sophia e Rato pensam em uma forma de fazer com que um dos garimpeiros se torne um espião. Duda é rude com Laerte, que fica curioso para saber mais sobre a nova dona do bordel. Nádia exige que Tônia engravide de Bruno. Gustavo é hostil com Raquel. Cido pede dinheiro para Samuel, e Renato estranha a presença do motorista no hospital. Janete comenta com Clara que Fabiana desconfia dela. Leandra aconselha Duda a não beber no bordel. Samuel afirma a Inácio que quer ter um filho. Laerte tenta invadir o quarto de Duda e se surpreende quando ela o enfrenta.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Kátia conta a Bruno a conversa que ouviu e ele exige que descubra para onde Alessandro e Maria José vão viajar. Erick fica furioso ao descobrir que seus reféns conseguiram fugir. Alessandro diz a Vitória que vai se divorciar de Maria José e ceder a ela suas ações da empresa e metade da casa. Ao perceber que Vitória está desconfiada, Maria José afirma que jamais trairia a confiança de Alessandro porque o ama e espera um filho dele. Alessandro explica a Vitória que é apenas uma estratégia para destruir os planos de Bruno e logo voltarão a se casar. Roberto volta a discutir com Ulisses por causa de seu relacionamento com Raquel. Fernando pergunta a Kátia se ela tem namorado e ela, em tom de deboche, pergunta a ele quando pretende apresentar sua namorada e acrescenta que está perdendo seu tempo com Vitória. Kátia diz a Bruno que já não suporta os interrogatórios de seu irmão e diz que deveriam tornar público o relacionamento que existe entre eles. Bruno responde que ainda não é hora. Ele pede a ela que acesse o computador de Fernando para ver se encontra alguma informação sobre Alessandro que possa ajudá-lo. Alessandro diz a Maria José que para que todos acreditem no divórcio, terão que seguir com a vida de antes. Ela admite que sentirá ciúmes ao vê-lo sair com Maura. Alessandro abraça Maria José e diz que ela é a mulher da sua vida. Mateus pede dinheiro a Maura e Ulisses para não contar a Alessandro tudo que sabe.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

CARINHA DE ANJO

Franciely fala sobre Beto para Estefânia, que diz não se lembrar dele. Com tudo pronto, Estefânia leva Dulce para sua casa. Leonardo consegue o contato de Nicole. Cecília chega à casa de Gustavo e Silvestre diz que o rapaz está para chegar. Gustavo chega e vê Cecília deslumbrante ao lado de uma mesa preparada para o jantar. Eles se beijam. Na casa de Estefânia, Dulce desenha sua tia e Victor com filhos. Ela diz que está cansada de ser a única criança da família. Cecília e Gustavo têm um jantar romântico. No café da manhã, Fátima comemora com Cecília que agora ela está com o Gustavo de novo. Fabiana fala de sua conversa com Diana e Inácio para a Madre. Ela diz que Inácio foi resistente. A Madre diz que pedirá ao Padre Gabriel que converse com ele. Inácio diz a Zeca que precisa conversar com Diana, mas longe de casa. Por isso, pede que Zeca cuide das outras crianças. Gustavo e Cecília vão à casa de Estefânia e Vitor. Gustavo pede Cecília em casamento e ela aceita. Diana e Inácio conversam. Ele diz que se sente inferior agora que ela está bem-sucedida em seus negócios. Diana diz que a relação entre eles não precisa ser uma competição. Inácio diz que Diana tem vergonha dele e ela pede para dar um tempo na relação. Leonardo encontra o hotel onde Nicole está hospedada e deixa um recado em baixo de sua porta. Ele a convida para um café, pois compartilha com ela o ódio pela família Lários. Dulce diz a todos no colégio que seu pai se casará com Cecília. Frida diz para ela não comemorar antes da hora, já que Gustavo é mulherengo. As duas brigam. Irmã Rita vê e leva as duas para a diretoria. Nicole se encontra com Leonardo e ele propõe que eles se juntem para destruir os Lários.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está assustada diante de Bartolion. Ele a orienta a, quando receber um sinal, responder com uma mensagem urgente de socorro. Pietra teme ficar totalmente cega. Marion está presa à fogueira, diante dos olhares de todos que estão ali. Errantes, plebeus, cavaleiros. Falstaff observa tudo. Cedric está com a tocha nas mãos. Gonzalo diz à Brione e Arturo que eles serão expulsos do castelo. Severo dança com Selena, os dois satisfeitos e triunfantes. Enrico diz à Pietra que já ordenou que procurem por seu pai em toda a região. Pietra pede a Enrico que não confie em Biniek. Marion está desesperada na fogueira, tossindo muito e vendo as chamas aumentarem e grita para que a tirem de lá. Jacques chega correndo e luta com os soldados, corta as cordas que a amarram. Marion tosse bastante e se apoia em Jacques. Cedric grita para que não o deixem escapar. Jacques e Marion ficam diante de Cedric, que impede que fujam. Jacques luta com outros soldados e pede para a mãe fugir. Marion corre mas de depara com Fasltaff. Severo chega apressado, a cavalo, e vê a fogueira arder em chamas. Marion grita por perdão e se ajoelha. Severo pede que Marion saia dali e diz a Cedric que ela não representa nenhuma ameaça. Jacques leva Marion embora. Severo discursa diante do povo. Fergau comenta com um Errante que foram avisados que não haveria perseguição. Cedric grita que quem não se submeter a Ordem Pura deverá ser punido. Severo olha para a fogueira. Fergau grita que foram traídos. Alguns soldados jogam na fogueira os corpos de pessoas que acabaram de morrer. Severo observa o massacre acontecer. Gonzalo e Arturo observam tudo mais afastados. Bartolion revela a Dumas que Pietra pode estar sob o efeito do veneno. Jacques leva Marion para a estalagem, ela chora bastante. Enrico está perplexo diante de Jacques, Accalon e Mistral, e os repreende por não terem avisado sobre o ocorrido na vila. Severo diz à Selena para tomar cuidado com as palavras se quiser continuar no trono. Bartolion visita Merlino na masmorra. Merlino diz que Pietra vai piorar bastante. Na masmorra do castelo de Valedo, Severo arranca o saco que está sobre um priosioneiro. Severo vê que é Otoniel e se espanta.

APOCALIPSE

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

