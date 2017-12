CMMA visita a estação de tratamento de esgoto da Sanesul

Os membros do Conselho de Municipal do Meio Ambiente de Chapadão do Sul visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul, no último dia 29 de novembro.

Os conselheiros foram recebidos pelo Supervisor da Sanesul no município, Bruno Batista Borges, que fez uma explanação sobre todo o sistema de funcionamento da ETE, desde a sua captação, elevação até ao seu destino final. Durante o trajeto os conselheiros fizeram várias perguntas, tirando suas dúvidas sobre a estação.

O presidente do conselho, Luiz Fernando Torres, salientou da importância das capacitações e visitas dos conselheiros nos locais, onde o CMMA tem na sua competências fiscalizar, afim de que, possam ter conhecimento e informações sobre as ações e decisões do conselho.

*Assessoria de Imprensa

Comentários