APORÉ : PM recupera veículo furtado em propriedade rural

Na tarde desta segunda-feira (04/12), uma equipe da Polícia Militar (PM), recuperou um veículo Fiat Uno furtado em uma propriedade rural, em Aporé (GO).

De acordo com a PM, assim que informados do crime, a equipe RP 9515 iniciou diligências para recuperar o automóvel e prender o autor do delito.

Ainda segundo a PM, após algumas informações e levantamentos, a guarnição conseguiu efetuar a prisão de Miguel Sardeiro Junior (33), que já possui passagens por roubo, furto e ameaça.

Miguel Sardeiro confessou aos policiais a autoria do furto e levou a equipe até o local que o carro estava escondido.

Em virtude dos fatos, o mesmo foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Marcelo Justo – Eldoradofm

