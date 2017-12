Vereador Fiotinho comenta o avanço na Saúde e a implantação do pronto-socorro em Paraíso das Águas

O vice-presidente do Poder Legislativo de Paraíso das Águas, vereador Lindomar da Silva Pinheiro (Fiotinho/PR), durante a realização da 40ª Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 04 de dezembro de 2017, comentou sua satisfação em uma de suas indicações ainda na legislatura anterior, da implantação do pronto-socorro em Paraíso das Águas avançar nos últimos meses.

Fiotinho agradeceu o apoio dos demais pares da Casa de Leis, ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde pelo empenho. “Esta foi uma indicação de minha autoria e que finalmente estamos acompanhando o avanço no sentido de implantar o pronto-socorro, que garantirá mais vidas salvas e rapidez no atendimento” enfatizou Fiotinho.

Para o parlamentar outro fator importante é conseguir viabilizar a chamada “vaga zero” diretamente de Paraíso das Águas para Campo Grande, sem a necessidade de transferência do paciente para Chapadão do Sul ou Costa Rica, distante 120 Km e que pode resultar na perda de uma vida devido ao tempo. “Nós ficaremos realizados quando conseguirmos transferir nossos pacientes diretamente para Campo Grande, no caso de “vaga zero”. Economizaremos tempo que pode resultar na vida de uma pessoa”, pontuou.

Segundo o secretário municipal de Saúde Ueder Pereira de Paula, transferir pacientes diretamente para a capital, onde existe mais recursos para pacientes em estado grave, é quase que impossível, o que seria necessário o procedimento denominado estabilização, que somente um hospital possui.

*Brito News

