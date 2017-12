UFMS abre vagas para transferência, estrangeiros e portadores de diploma

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu 3.956 vagas em processo seletivo para transferência de outras instituições, estrangeiros com visto de refugiado, visto humanitário ou visto de reunião familiar e portadores de diploma. Ao todo, são 84 cursos de graduação com oferta.

Para Campo Grande, são disponibilizadas 990 vagas: 228 na área de ciências exatas e da terra, 19 na de ciências biológicas, 253 para engenharias, 39 nas ciências da saúde, 72 em ciências agrárias, 157 nas ciências sociais aplicadas, 156 nas ciências humanas e 66 na área linguística, letras e artes.

Os campi do interior também estão com oferta: Ponta Porã (390 vagas), Aquidauana (368 vagas), Corumbá (563 vagas), Três Lagoas (545 vagas), Coxim (469 vagas), Paranaíba (115 vagas), Chapadão do Sul (137 vagas), Nova Andradina (175 vagas) e Naviraí (204 vagas).

As inscrições deverão ser feitas entre 8h (de MS) do dia 4 de dezembro e 17 de dezembro pelo portal de ingresso da UFMS. Toda a documentação exigida está no edital.

A ocupação das vagas será realizada, primeiramente, entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso por transferência de cursos de outras instituições, afins ao curso de origem. Caso ainda haja vagas a serem ofertadas, a ocupação será realizada entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso de estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar. Ainda havendo vagas, serão destinadas aos candidatos inscritos na modalidade de ingresso de portador de diploma de graduação.

O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 15 de janeiro de 2018. O ingresso é para o primeiro semestre letivo de 2018, com início marcado para fevereiro.

*G1 MS

