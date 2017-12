Resultado do processo seletivo para o Curso Técnico em Informática para o polo de Chapadão do Céu

O Instituto Federal Goiano em parceria com a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu informa o resultado preliminar do processo seletivo para o Curso Técnico em Informática para o polo de Chapadão do Céu.

As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas no período de 04 à 06 de dezembro, na Secretaria de Educação, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 18:00 hs, devendo os candidatos apresentar os documentos relacionados no edital. Maiores informações pelo telefone 3634-1958.

Polo EaD em Chapadão do Céu – Técnico em Informática (50 vagas) 2017/2 – 1ª chamada

CANDIDATO/INSCRIÇÃO:

01 CARLOS AZEVEDO 00023269

02 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA 00024373

03 KELSILENE CABREIRA DA SILVA FERREIRA 00023692

04 SHEILISTON MACHADO FERREIRA 00026249

05 DAMARIS OLIVEIRA DOS SANTOS 00022412

06 SIDMARA CRISTINA CARVALHO DA SILVA 00022601

07 ALEXSANDRO LIMA E SOUZA 00022652

08 AURELIO ALVES QUEIROZ 00023348

09 QUEILIANE BARBOSA VIEIRA 00022771

10 ALAN JOHN CAVALCANTE 00022813

11 ALANA DE ALMEIDA LIMA 00022809

12 ELISANGELA DOS SANTOS 00022956

13 RENYDER PEREIRA DO AMARAL 00023389

14 RUDIELE ALVES VALENTIM 00022998

15 MILTON ALVES CONCEIÇAO NETO 00023066

16 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PAULINO 00023261

17 MANOEL HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA 00023301

18 WELLYTON DE SOUZA SILVA 00023302

19 RUTINÉIA MARIA DE SOUZA 00023303

20 LUCINÉIA RODRIGUES VIEIRA 00024340

21 MÁRCIO GUEDES OLIVEIRA PIRES 00023322

22 LUCIANE ALVES DE SOUZA 00023334

23 ALINE MOREIRA DOS SANTOS 00023354

24 KELLE MAYLLANA COSTA DA CONCEIÇÃO 00023355

25 ADRIANA PAULINO DA COSTA 00023356

26 ABRAÃO DE MARCENA SILVA 00023361

27 JOSÉ LIBORIO DO NASCIMENTO NETO 00023370

28 MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA 00023469

29 JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 00023470

30 GIVANILDO DA SILVA 00023499

31 ANA PAULA DE SOUSA SANTOS 00024079

32 VIRGINIA KARLA ALVES SILVA 00023542

33 TATIANE GOMES RIBEIRO 00023569

34 PAULO CESAR PEREIRA 00024242

35 JOÃO PAULO RODRIGUES DE ANDRADE 00023664

36 ENEILDE DA CONCEIÇÃO NEVES CARDOSO 00023670

37 GIVANILDO MESQUITA DOS SANTOS 00023674

38 GEOVANI SCHAEFER 00023978

39 MARIA DO CARMO ALVES 00023695

40 BRUNA DA SILVA FERREIRA 00023713

41 CICERA EMILIANA FERREIRA DA SILVA 00023723

42 IARA GOMES DE OLIVEIRA 00024623

43 ANA CRISTINE SOUZA SANTOS 00023773

44 THAMIRES GUIMARÃES SANTANA 00023815

45 VAGNER PEREIRA DE LIMA 00023824

46 ILINEY ASSIS RODRIGUES JUNIOR 00023848

47 SENIVALDO DOS SANTOS 00023849

48 JACKELINA DOS SANTOS CALHEIROS PEREIRA DO NASCIMENTO 00023852

49 CATIANE DE SOUSA 00023906

50 FRANCISCO JAIRO CONCEIÇÃO COSTA 00023922

Comentários