Resultado do processo seletivo para o Curso Técnico em Informática para o polo de Chapadão do Céu

O Instituto Federal Goiano em parceria com a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu informa o resultado preliminar do processo seletivo para o Curso Técnico em Informática para o polo de Chapadão do Céu.
As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas no período de 04 à 06 de dezembro, na Secretaria de Educação, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 18:00 hs, devendo os candidatos apresentar os documentos relacionados no edital. Maiores informações pelo telefone 3634-1958.
Polo EaD em Chapadão do Céu – Técnico em Informática (50 vagas) 2017/2 – 1ª chamada
CANDIDATO/INSCRIÇÃO:
01 CARLOS AZEVEDO 00023269
02 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA 00024373
03 KELSILENE CABREIRA DA SILVA FERREIRA 00023692
04 SHEILISTON MACHADO FERREIRA 00026249
05 DAMARIS OLIVEIRA DOS SANTOS 00022412
06 SIDMARA CRISTINA CARVALHO DA SILVA 00022601
07 ALEXSANDRO LIMA E SOUZA 00022652
08 AURELIO ALVES QUEIROZ 00023348
09 QUEILIANE BARBOSA VIEIRA 00022771
10 ALAN JOHN CAVALCANTE 00022813
11 ALANA DE ALMEIDA LIMA 00022809
12 ELISANGELA DOS SANTOS 00022956
13 RENYDER PEREIRA DO AMARAL 00023389
14 RUDIELE ALVES VALENTIM 00022998
15 MILTON ALVES CONCEIÇAO NETO 00023066
16 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PAULINO 00023261
17 MANOEL HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA 00023301
18 WELLYTON DE SOUZA SILVA 00023302
19 RUTINÉIA MARIA DE SOUZA 00023303
20 LUCINÉIA RODRIGUES VIEIRA 00024340
21 MÁRCIO GUEDES OLIVEIRA PIRES 00023322
22 LUCIANE ALVES DE SOUZA 00023334
23 ALINE MOREIRA DOS SANTOS 00023354
24 KELLE MAYLLANA COSTA DA CONCEIÇÃO 00023355
25 ADRIANA PAULINO DA COSTA 00023356
26 ABRAÃO DE MARCENA SILVA 00023361
27 JOSÉ LIBORIO DO NASCIMENTO NETO 00023370
28 MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA 00023469
29 JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 00023470
30 GIVANILDO DA SILVA 00023499
31 ANA PAULA DE SOUSA SANTOS 00024079
32 VIRGINIA KARLA ALVES SILVA 00023542
33 TATIANE GOMES RIBEIRO 00023569
34 PAULO CESAR PEREIRA 00024242
35 JOÃO PAULO RODRIGUES DE ANDRADE 00023664
36 ENEILDE DA CONCEIÇÃO NEVES CARDOSO 00023670
37 GIVANILDO MESQUITA DOS SANTOS 00023674
38 GEOVANI SCHAEFER 00023978
39 MARIA DO CARMO ALVES 00023695
40 BRUNA DA SILVA FERREIRA 00023713
41 CICERA EMILIANA FERREIRA DA SILVA 00023723
42 IARA GOMES DE OLIVEIRA 00024623
43 ANA CRISTINE SOUZA SANTOS 00023773
44 THAMIRES GUIMARÃES SANTANA 00023815
45 VAGNER PEREIRA DE LIMA 00023824
46 ILINEY ASSIS RODRIGUES JUNIOR 00023848
47 SENIVALDO DOS SANTOS 00023849
48 JACKELINA DOS SANTOS CALHEIROS PEREIRA DO NASCIMENTO 00023852
49 CATIANE DE SOUSA 00023906
50 FRANCISCO JAIRO CONCEIÇÃO COSTA 00023922