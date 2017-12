Presidente do Poder Legislativo Anízio Andrade solicita construção de capela e banheiros no cemitério municipal

O presidente do Poder Legislativo de Paraíso das Àguas, vereador Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), nesta segunda-feira (4/12), durante a sessão ordinária, solicitou ao Poder Executivo Municipal, a construção de uma capela com banheiros no cemitério municipal Jardim da Saudade.

Anízio informou um caso de um sepultamento, no último final de semana, em que a família enlutada ficou desabrigada enquanto sepultava seu ente debaixo de chuva. “Uma capela e banheiros vão garantir mais comodidade, abrigo e segurança para as famílias enlutadas, que já não bastasse à dor da perda, ainda são submetidas à situações como vimos no último final de semana. Famílias e amigos ficaram debaixo de chuva enquanto sepultava o corpo de seu ente querido”, afirmou.

