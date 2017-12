Prefeitura de Chapadão do Céu realiza formatura do PROERD 2017

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, realizou a formatura dos alunos do 5º ano do ensino Fundamental I, que participaram do Proerd.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) foi idealizado para prevenir o uso e tráfico de drogas, e todas as formas de violência (física ou psicológica). Concentra-se em crianças e adolescentes em fase escolar, e busca despertar-lhes a consciência para o problema das drogas e da violência, assim como preparar os pais para que possam oferecer sustentação aos seus filhos.

A formatura contou com a presença da comunidade escolar, familiares e várias autoridades civis e militares, bem como do Comandante da 7ª CIPM, o major da PM Valteir de Souza Silva, que na ocasião discursou sobre o envolvimento da família nas tomadas de decisões dos filhos.

“Não adianta falarmos a respeito desses assuntos na escola, se os pais não tratarem dessas questões de forma sistemática em casa. Os pais não podem permanecer alheios aos problemas dos filhos. Precisam ensiná-los a valorizar as pequenas coisas da vida”, pontuou Souza.

O Proerd ensina os alunos de forma simples, motivante e descontraída, utilizando-se de diversos cenários pedagógicos, técnicas voltadas para a resistência às pressões impostas pelos seus companheiros.

Origem Internacional

O Proerd tem por base o projeto D.A.R.E. – Drug Abuse Resistance Education (Educação para resistir ao abuso de drogas), com origem na cidade de Los Angeles, Califórnia – EUA, em 1983.

O D.A.R.E. foi desenvolvido por um grupo de psicólogos, policiais e pedagogos, e começou a ser aplicado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), em parceria com o Distrito Unificado Escolar daquela cidade.

O resultado foi de grande sucesso e aceitação, o que fez com que o programa se estendesse rapidamente para todos os estados norte-americanos.

Hoje administrado pela organização não governamental D.A.R.E. Internacional, o programa é desenvolvido em mais de 50 países.

Veja aqui mais fotos!

