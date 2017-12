Prefeitura de Alcinópolis inicia mutirão de combate ao Aedes Aegypti

Na manhã desta segunda-feira (04) a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Controle de Vetores e Endemias, iniciou a coleta de matérias que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes Aegypit. A ação se entenderá até o dia 8 de dezembro e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Obras e da Urban, empresa responsável pela limpeza urbana de Alcinópolis.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Célia Regina Furtado, percorreu a área 1, denominada Por do Sol, para contribuir com o recolhimento dos materiais. “O mosquito transmissor de tantas doenças é um problema de todos nós e se cada um fizer a sua parte teremos sucesso no combate ao Aedes Aegypit”, enfatizou o prefeito.

Saiba quais serão as próximas áreas em que a equipe irá percorrer realizando a coleta:

05/12 – área 2, denominada Centro.

06/12 – área 3, denominada Cohab.

07/12 – área 4, denominada Jardim Bom Sucesso.

08/12 – Vila Novo Belo Horizonte.

