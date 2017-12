População ganha novas empresas de ônibus vão operar em nossa região

É de conhecimento de todos, que a empresa viação São Luiz, está passando por sérios problemas e não está prestando serviço de qualidade para atender a população.

Devido aos problemas apresentados pela empresa as autoridades dos municípios de Chapadão do Sul, Paraiso das Aguas, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do tabuado, fizeram um movimento e solicitaram junto ao governo do estado e federal a liberação de novas empresas para atender a população que necessitam deste tipo de transportes.

Duas novas empresas vão atender a região

Nessa semana ficou confirmado que além da Nobre e Itamarati, duas novas empresas já estão realizando os serviços de transporte de passageiros, beneficiando os municípios acima descritos.

São José do Rio Preto/Cuiabá

A empresa ROTA já está fazendo o itinerário São José do Rio Preto/Cuiabá, passando por Chapadão do Sul, Paraiso das Aguas, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Tabuado, de ida e volta.

Outra empresa que também vai atende a nossa região, e a Viação VERDE, que deverá ter como itinerário, que atenderá Cuiabá e Goiânia, Rio Preto, Campo Grande, passando pelos municípios citados.

ITAMARATI

A empresa Itamarati, já opera com uma linha, que sai de Costa Rica, passando por Chapadão do Sul, Paraiso das Aguas, com destino a Campo Grande.

NOBRE

Outra empresa que já está em operação e a NOBRE com itinerário saindo de Campo Grande a Goiânia, passando por Paraiso, Chapadão do Sul e Cassilândia.

As empresas estão operando com ônibus de última geração, oferecendo todo conforto e segurança para os passageiros.

Horários dos Ônibus

A nossa reportagem ainda não conseguiu informações detalhadas dos horários dos ônibus. Enviamos e-mail para as empresas que ficaram de nos mandar a tabela de horário dos ônibus.

Em Chapadão do Sul, a prefeitura já está disponibilizando duas salas para as empresas ROTA E VERDE, para a venda de passagens.

Comentários