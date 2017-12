Polícia Militar e Prefeitura Municipal entregam o fardamento completo dos alunos do Projeto Patrulha Mirim

Na manhã de hoje (04), em solenidade no Cras de Figueirão, a Polícia Militar juntamente com a Prefeitura Municipal procederam à entrega do fardamento completo aos alunos da Patrulha Mirim de Figueirão, aqui comandados pela SD-PM Joyce Barreto.

A Sub-Tenente Inês, Coordenadora Estadual do Projeto Patrulha Mirim, trouxe sua turma de alunos patrulheiros da cidade de Chapadão do Sul para acompanhar o evento e socializar com os colegas daqui.

Presentes além dos familiares dos alunos, o vice-prefeito Fernando Martins, com a primeira-dama Graciela Rosalin representando o prefeito Rogério, que se encontrava cumprindo agenda em outra solenidade pública.

Também presentes ao evento o Comandante da PM de Figueirão, SG Hernandes Carmo Ribeiro, o vereador-presidente da Câmara, Roni Silva, demais vereadores Antonio Nabhan, Carlitão, Marcelo Martins, Edegar de Lima, Tiago Pernambuco e Luciene Teodoro.

